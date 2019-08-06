В Пензе отреставрировали роскошную раму известной картины

В постоянную экспозицию пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого после реставрации вернулась работа русского художника Василия Верещагина «В Туркестане».

Как сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», рамы, в которые оформлены работы Верещагина, можно воспринимать как самостоятельные произведения искусства. Для художника было характерно использование массивных рам, с торжественным и продуманным декором.

«Для своих работ из знаменитой «Туркестанской серии» Василий Васильевич особенно тщательно выбирал обрамление, которое могло бы соответствовать экзотической тематике работ», — отмечают сотрудники картинной галереи.

Василий Верещагин (1845 — 1904) — один из наиболее известных художников-баталистов. «Туркестанская серия» написана им в 1871—1873 годах в Мюнхене под впечатлением от его пребывания в Средней Азии [по материалам Википедии].

