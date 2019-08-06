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ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе

6 августа в 14:59 200 просмотров

Промсвязьбанк провел встречу с застройщиками и риелторами города в формате бизнес-завтрака. Партнером мероприятия стала СК «Альфастрахование».

Участники встречи обсудили изменения законодательства в сфере строительства и страхования недвижимости, а также узнали о новых продуктах и условиях банка в линейке ипотечных программ.

Банк предлагает кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, военную ипотеку, а также программы рефинансирования. Получить кредит теперь можно в срок от 3 до 5 рабочих дней после подачи заявки. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления ипотеки от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте жилищного кредитования насчитывает более 20 агентств недвижимости и застройщиков на всей территории Пензенской области.

«Бизнес-завтрак прошел в виде конструктивной дискуссии и честного диалога между банком и нашими партнерами. И, на мой взгляд, нам удалось заинтересовать участников новыми конкурентными условиями ипотеки и сервисными возможностями банка», — отметила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ Редько Екатерина.

«Мы, действительно, получили очень важную для нас информацию. Организаторам удалось создать отличные условия для общения, обмена мнениями с коллегами. Встреча получилась информативной и полезной», — отметила заместитель начальника отдела продаж ООО «РенКапСтройПенза» Шувалова Татьяна.

Фотография: фото предоставлено ПАО "Промсвязьбанк"

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