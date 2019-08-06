Стала известна программа Кубка России по спортивной гимнастике в Пензе

В пензенском дворце спорта «Буртасы» с 23 по 27 августа соберутся лучшие отечественные гимнасты. Они примут участие в Кубке России (0+), программу которого сообщили в региональном минспорта.

По данным пресс-службы ведомства, состязания будут длиться пять дней. 23 августа пройдут квалификационные соревнования среди женщин. Они начнутся в 9:30 и продлятся до церемонии открытия, которая пройдет в 14:00. Затем начнутся квалификационные соревнования для мужчин, они продлятся с 15:00 до 19:00.



24 августа с 17 до 18:30 пройдет финал многоборья среди женщин, а 25 августа с 15:00 до 17:00 — среди мужчин. 26 августа состоятся финалы в отдельных видах. С 14:00 до17:00 выступят мужчины в категориях «вольные упражнения», «конь-махи» и «кольца», а также и женщины с упражнениями «опорный прыжок» и «разновысокие брусья».

27 августа с 14:00 до 17:00 пройдут финалы в отдельных видах. Мужчины будут соревноваться в опорном прыжке, на брусьях и перекладине. Женщины покажут себя на бревне и в вольных упражнениях.

Как ранее сообщало информагентство, на соревнования в Пензу приедут звезды российской гимнастики Артур Даллоян, Никита Нагорный и Ангелина Мельникова. Регион представят Денис Аблязин, Алия Мустафина, Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Ильдар Юскаев, Наталья Капитонова, Елизавета Володина и Ульяна Перебиносова.

Кубок России станет основным этапом отбора к чемпионату мира (0+), который пройдет с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия).