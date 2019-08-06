В Заре отремонтируют дома с дефектами

В Пензе обсудили состояние домов в микрорайоне Заря. В совещании приняли участие жильцы домов, которые получили квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Всего — 22 квартиры и 7 домов, расположенных на улицах Новоселов и Сузюмова. Их сдали в эксплуатацию в 2016 году. Через некоторое время собственники обнаружили дефекты. Во многих квартирах неправильно работала вентиляция, «плакали» окна, на стенах были трещины, помимо этого, жильцы жаловались на сильную слышимость. Пензенцы просили признать дома непригодными для проживания и расселить их.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что нарушения действительно есть, но их возможно устранить. Исправлять дефекты будет застройщик, так как дома еще находятся на гарантии.

Зампред правительства Дмитрий Семенов подчеркнул, что ситуация находится на контроле, все недостатки будут исправлены.

«Самое проблемное — это появившиеся в стенах трещины. За ними следят с помощью специальных маячков. Экспертам предстоит выяснить точные причины их появления, и, исходя из этого, принимать решение о способах ликвидации. На сегодняшний день в ряде квартир дефекты уже устранены», — подытожил вице-мэр Юрий Ильин.

Напомним, ранее проблемные дома посетил мэр Виктор Кувайцев. Жители микрорайона поделились с главой администрации города мнением по поводу организации ремонтных работ, попросили планировать их комплексно и следить за качеством устранения дефектов. Мэр подчеркнул, что контроль нужно вести по каждой квартире индивидуально.

Кроме того, 26 декабря на пресс-конференции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подняли вопрос качества жилья для переселенцев из аварийных домов, в том числе — проблемы по зданиям в Заре. Глава региона подчеркнул, что дома строили, стараясь как можно быстрее выполнить план, а в итоге пострадало качество. Он призвал не допустить повторения подобных проблем.