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Зареченка задохнулась от крови после побоев возлюбленного

6 августа в 15:41 212 просмотров

38-летнего жителя города Заречного Пензенской области подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Жертвой стала его сожительница. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что вечером 31 июля сожители выпивали в квартире на улице Конституции СССР. Они поссорились, мужчина избил любимую, причинив ей серьезные травмы, в том числе — перелом ребер и разрыв почки. Несмотря на это, зареченка не обратилась за медпомощью.

Ночью 1 августа пара употребляла алкоголь уже в жилище на улице Светлой. Женщина забыла на плите кастрюлю, она пригорела, из-за этого вновь вспыхнул конфликт. Мужчина избил сожительницу до потери сознания. Она скончалась.
39-летняя женщина умерла из-за заполонившей дыхательные пути крови из носа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Жителя Заречного заключили под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, грабеж, насильственные действия сексуального характера, вымогательство, убийство, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, угрозу убийством, угон, побои, кражи.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1380368/

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