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Пензенец хочет прогнать поселившихся на крыше многоэтажки бродяг

6 августа в 16:08 150 просмотров
социальной сети на бродяг, которые, по его словам, живут на крыше многоэтажного дома.

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Житель Пензы пожаловался в социальной сети на бродяг, которые, по его словам, живут на крыше многоэтажного дома.

Автор поста сообщил, что речь идет о доме № 32 по улице Леонова.

«На крыше завелись люди без определенного места жительства. Один выпал из люка, ведущего на нее, прямо под дверь жильцам», — рассказал он.

Пензенец попросил пользователей подсказать, куда следует обращаться, чтобы бродяг выселили. Подписчики группы посоветовали рассказать об этом участковому, а некоторые — повесить замок на дверь, ведущую на крышу.

Напомним, вопрос об ограничении доступа на крыши и подвалы многоквартирных домов в Пензе поднимали неоднократно. Руководителей управляек обязывали закрывать входы в них.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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