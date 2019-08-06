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В школы Пензенской области завезли больше половины учебников

6 августа в 16:10 140 просмотров

В школьные библиотеки Пензенской области по состоянию на 6 августа поступило 55% учебников.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в текущем году на приобретение школьной литературы из бюджета региона выделено более 118 миллионов рублей. Заключены контракты с 11 издательствами. Всего закуплено 263 964 экземпляров учебников, которые поступят во все муниципальные районы области.

Напомним, ранее министр образования Александр Воронков сообщил о том, что учебники и «дневники школьника Пензенской области» должны раздать до начала учебного года. Ранее стало известно о том, что День знаний в регионе было решено провести 1 сентября, в воскресенье.


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