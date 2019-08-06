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В Пензе наблюдается рост ряда экономических показателей

6 августа в 16:33 64 просмотра

Пензастат подвел итоги социально-экономического развития Пензы за первое полугодие.

По данным Пензастата, в городе построено 171 тыс. кв. м. жилье — это 51,1% от объема по области. В том числе индивидуальные застройщики ввели 140,8 тыс. кв. м. По сравнению с прошлогодними показателями, объемы выросли в 2,2 раза.

Кроме того, рост был отмечен по целому ряду экономических показателей. Например, на 4,3% увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям всех видов деятельности Пензы.

В 2019 году значительно выросли финансовые результаты предприятий. За пять месяцев прибыль до налогообложения по пензенским организациям составила 3423,2 млн руб., это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2018-м.

Также увеличились объемы грузовых и пассажирских перевозок, выросли обороты розничной торговли и общественного питания.


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