Ваулин поделился впечатлениями от игры «Дизеля» на турнире в Тамбове

Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Алексей Ваулин подвел итоги предсезонного турнира, который прошел в Тамбове с 1 по 5 августа. За призы главы администрации Тамбовской области боролись пять хоккейных клубов ВХЛ.

По итогам четырех встреч турнира пензенские хоккеисты одержали две победы и потерпели два поражения, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. На счету «Дизеля» — 11 заброшенных и 14 пропущенных шайб. Алексей Ваулин отметил, что тренерский штаб «желто-синих» увидел все, что планировал.

«Конечно, всегда стараемся играть на победу, вне зависимости от того, официальные или контрольные встречи. Тем не менее, в ходе предсезонной подготовки, и, особенно, стартовых матчей основной целью является просмотр хоккеистов — проверяем их возможности, характер, готовность. Также находим свои ошибки, делаем выводы, чтобы в дальнейшем избежать их, исправлять недочеты», — отметил тренер.

Подопечные Алексея Ваулина завершили предсезонный турнир в Тамбове поражением 2:6 от тверского «Динамо». В этой встрече команда играла экспериментальным составом.

«Мы намеренно дали отдохнуть многим лидерам, чтобы проверить в деле молодежь и новичков, находящихся на просмотре. Некоторых из ведущих игроков мы перестали выпускать уже по ходу матча, в третьем периоде перейдя на игру в три звена», — объяснил наставник «Дизеля».

Теперь у команды будет два выходных, после чего 8 августа спортсмены возобновят тренировки в обычном режиме. «Желто-синих» ждет подготовка к традиционному турниру «Кубок Дизеля» (0+), который пройдет в Пензе с 14 по 18 августа.

Раннее главный тренер «Дизеля» рассказал в интервью информагентству «Пенза-Пресс», как он планирует вывести команду в плей-офф чемпионата ВХЛ в этом сезоне.