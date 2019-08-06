Олег Синенков покидает пензенский Департамент СМИ

Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter. Он уточнил, что Олег Синенков оставляет пост по собственному желанию.

«Эту должность с 9 августа будет занимать Екатерина Шнайдер. Благодарю Олега Николаевича за работу, Екатерине Васильевне — удачи на этом сложном поприще», — написал он.

Напомним, Олег Синенков был назначен на должность начальника Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области в январе 2018 года. Ранее он был гендиректором телерадиокомпании «Экспресс», затем возглавлял училище олимпийского резерва, а потом — гимназию № 42.

Екатерина Шнайдер ранее возглавляла пресс-службу регионального отделения партии «Единая Россия», однако оставила должность в связи с переездом в Москву.