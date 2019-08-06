В Пензе заменили более 20 остановок

В Пензе заменили более 20 старых остановочных павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин сообщил, что всего за весенне-летний период обновили 22 объекта, еще два установят в ближайшее время. Кроме того, специалисты приводят остановочные площадки в порядок.

Так, под замену попали остановки:

— «Улица Пионерская» в центр по ул. Коммунистической;

— «Горбольница № 6» в центр по ул. Стасова;

— «Улица Тернопольская» в центр по ул. Тернопольской;

— «Улица Тернопольская» из центра по ул. Тернопольской;

— ОАО «Электромеханика» в центр по ул. Свердлова;

— «Зоопарк» в центр по ул. Красной;

— «По требованию» в центр по ул. Аустрина;

— «Улица Бородина» из центра по ул. Тернопольской.

— «Профкурсы» в центр по ул. Калинина;

— НИИ «Контрольприбор» в центр по ул. Мира;

— «По требованию» в центр по пр-ту Строителей (библиотека им. М. Ю. Лермонтова);

— «Универсам № 173» в центр по пр-ту Победы.

— «Путепровод» в центр по ул. 8 Марта;

— «Контрольно-диспетчерский пункт» в центр по ул. 40-лет Октября;

— «Завод «Тяжпромарматура» в центр по пр-ту Победы;

— «Проспект Победы» в центр по пр-ту Победы;

— «Улица Долгорукова» в центр по ул. Чаадаева;

— «Станция Пенза-II» в центр по ул. Чаадаева;

— «Горбольница № 6» из центра по ул. Стасова (2 павильона);

— «Диспетчерская» из центра по 6-му пр-ду Пестеля;

— «Улица Ладожская» конечная по ул. Ладожской;

— «Улица Лядова» из центра по ул. Лядова.

Отмечается, что до 12 августа аналогичные работы пройдут на остановке «Универсам» из центра по ул. Клары Цеткин и «Микрорайон 1−2» в центр по ул. Воронова. Кроме того, от торгово-посадочных комплексов освободили шесть остановочных площадок, еще шесть — в работе.

В пресс-службе добавили, что, помимо этого, решается вопрос с финансированием работ по их благоустройству и установке 12 новых конструкций.

Напомним, директор Департамента ЖКХ Максим Иванкин объяснил, почему в Пензе быстро приходят в негодность остановки. Подробнее — здесь.