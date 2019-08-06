В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду
ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе
Земский доктор. Пензячка рассказала, почему решила поехать работать в село
Оперативное совещание губернатора Пензенской области 5 августа
Наши новости
Опасный тротуар мешает инвалиду из Каменки перемещаться по городу
«Золотой час». Пензенских пенсионеров учат самопомощи до приезда врачей
Дом на улице Ударной снова пострадал от стихии
В Пензе девушка выпала из такси — соцсети
Олег Синенков покидает пензенский Департамент СМИ
В Заре отремонтируют дома с дефектами
ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе
В Пензе отреставрировали роскошную раму известной картины
В Пензенской области реализуют проект по снижению ипотечной ставки
Пензенцы спасают ласкового котика с бездонными глазками

В Пензе заменили более 20 остановок

6 августа в 17:59 254 просмотра

В Пензе заменили более 20 старых остановочных павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин сообщил, что всего за весенне-летний период обновили 22 объекта, еще два установят в ближайшее время. Кроме того, специалисты приводят остановочные площадки в порядок.

Так, под замену попали остановки:

— «Улица Пионерская» в центр по ул. Коммунистической;

— «Горбольница № 6» в центр по ул. Стасова;

— «Улица Тернопольская» в центр по ул. Тернопольской;

— «Улица Тернопольская» из центра по ул. Тернопольской;

— ОАО «Электромеханика» в центр по ул. Свердлова;

— «Зоопарк» в центр по ул. Красной;

— «По требованию» в центр по ул. Аустрина;

— «Улица Бородина» из центра по ул. Тернопольской.

— «Профкурсы» в центр по ул. Калинина;

— НИИ «Контрольприбор» в центр по ул. Мира;

— «По требованию» в центр по пр-ту Строителей (библиотека им. М. Ю. Лермонтова);

— «Универсам № 173» в центр по пр-ту Победы.

— «Путепровод» в центр по ул. 8 Марта;

— «Контрольно-диспетчерский пункт» в центр по ул. 40-лет Октября;

— «Завод «Тяжпромарматура» в центр по пр-ту Победы;

— «Проспект Победы» в центр по пр-ту Победы;

— «Улица Долгорукова» в центр по ул. Чаадаева;

— «Станция Пенза-II» в центр по ул. Чаадаева;

— «Горбольница № 6» из центра по ул. Стасова (2 павильона);

— «Диспетчерская» из центра по 6-му пр-ду Пестеля;

— «Улица Ладожская» конечная по ул. Ладожской;

— «Улица Лядова» из центра по ул. Лядова.

Отмечается, что до 12 августа аналогичные работы пройдут на остановке «Универсам» из центра по ул. Клары Цеткин и «Микрорайон 1−2» в центр по ул. Воронова. Кроме того, от торгово-посадочных комплексов освободили шесть остановочных площадок, еще шесть — в работе.

В пресс-службе добавили, что, помимо этого, решается вопрос с финансированием работ по их благоустройству и установке 12 новых конструкций.

Напомним, директор Департамента ЖКХ Максим Иванкин объяснил, почему в Пензе быстро приходят в негодность остановки. Подробнее — здесь.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_obnovili_bolee_20_ostanovochnykh_pavilonov/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...