В Пензе заменили более 20 остановок

Директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин сообщил, что всего за весенне-летний период обновили 22 объекта, еще два установят в ближайшее время. Кроме того, специалисты приводят остановочные площадки в порядок.
Так, под замену попали остановки:
— «Улица Пионерская» в центр по ул. Коммунистической;
— «Горбольница № 6» в центр по ул. Стасова;
— «Улица Тернопольская» в центр по ул. Тернопольской;
— «Улица Тернопольская» из центра по ул. Тернопольской;
— ОАО «Электромеханика» в центр по ул. Свердлова;
— «Зоопарк» в центр по ул. Красной;
— «По требованию» в центр по ул. Аустрина;
— «Улица Бородина» из центра по ул. Тернопольской.
— «Профкурсы» в центр по ул. Калинина;
— НИИ «Контрольприбор» в центр по ул. Мира;
— «По требованию» в центр по пр-ту Строителей (библиотека им. М. Ю. Лермонтова);
— «Универсам № 173» в центр по пр-ту Победы.
— «Путепровод» в центр по ул. 8 Марта;
— «Контрольно-диспетчерский пункт» в центр по ул. 40-лет Октября;
— «Завод «Тяжпромарматура» в центр по пр-ту Победы;
— «Проспект Победы» в центр по пр-ту Победы;
— «Улица Долгорукова» в центр по ул. Чаадаева;
— «Станция Пенза-II» в центр по ул. Чаадаева;
— «Горбольница № 6» из центра по ул. Стасова (2 павильона);
— «Диспетчерская» из центра по 6-му пр-ду Пестеля;
— «Улица Ладожская» конечная по ул. Ладожской;
— «Улица Лядова» из центра по ул. Лядова.
Отмечается, что до 12 августа аналогичные работы пройдут на остановке «Универсам» из центра по ул. Клары Цеткин и «Микрорайон 1−2» в центр по ул. Воронова. Кроме того, от торгово-посадочных комплексов освободили шесть остановочных площадок, еще шесть — в работе.
В пресс-службе добавили, что, помимо этого, решается вопрос с финансированием работ по их благоустройству и установке 12 новых конструкций.
Напомним, директор Департамента ЖКХ Максим Иванкин объяснил, почему в Пензе быстро приходят в негодность остановки. Подробнее — здесь.