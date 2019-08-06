Представители Пензенской области представят проекты в Казани

Делегация во главе с зампредом правительства Пензенской области Андреем Лузгиным принимает участие в стратегической сессии для регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие проходит в Казани.

Программа включает в себя работу в группах на секциях: «Жилье», «Демографии и социальная поддержка» и «Поддержка малого и среднего бизнеса», сообщили в пресс-центре облправительства.

По итогам двухдневной сессии проектные команды должны представить лучшие практики от каждой секции. Пензенская делегация презентует проект «Формирование региональной системы акселерации быстрорастущих компаний», направленный на ускорение развития экономики в регионе путем поддержки развивающихся организаций, способных стать точками роста для секторов и кластеров экономики.

Также пензенские разработчики представят образовательный проект «IT-Лаборатория», созданный для профессионального становления специалистов региона в сфере информационных технологий, и работу, направленную на мониторинг и профилактику женского здоровья.