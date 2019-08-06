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В Пензе девушка выпала из такси — соцсети

6 августа в 18:01 290 просмотров
групп в соцсети «ВКонтакте» появилось анонимное сообщение о поиске свидетелей ДТП, которое случилось на остановке «Красные холмы» 17 июля.

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В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» появилось анонимное сообщение о поиске свидетелей ДТП, которое случилось на остановке «Красные холмы» 17 июля.

По словам автора поста, в промежуток между 16:30 и 17:30 водитель такси высаживал на остановке девушку, но не дождался, пока она выйдет, и начал движение. Пассажирка якобы выпала из машины и получила телесные травмы.

«Большая просьба, водители, имеющие видеорегистраторы, проезжавшие в этот день (17 июля) мимо в промежуток времени с 16:30 до 17:30, а также люди, стоявшие на остановке, пожалуйста, отзовитесь!» — пишет автор поста.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Ранее информагентство сообщало об аварии с участием такси, которая произошла на ул. Куйбышева.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza

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