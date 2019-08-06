Дом на улице Ударной снова пострадал от стихии (видео)

Детскую комнату в квартире Натальи Ивановой за время капитального ремонта уже в третий раз затапливает дождями. Женщина не сомневается: натяжной потолок придется снимать и перетягивать. От очередного удара стихии в доме пострадали три квартиры, подрядчик не успел перекрыть и застелить их материалом. Хотя капитальный ремонт кровли должен был завершиться полностью еще 6 июня.
«Уже полностью выдохлись и физически, и морально, без конца и края нас заливает водой, на потолках — трещины. В квартире шел такой же сильный дождь, как недавно на улице, потому что крыша ничем не закрыта», — рассказала она.
За такой капитальный ремонт люди заплатили более пяти миллионов рублей. Такова стоимость договора с подрядчиком. Именно он должен возместить людям затраты на устранение последствий, посредник — фонд капитального ремонта. Его специалисты осмотрели затопленные квартиры и подсчитали размер ущерба в квадратных метрах.
Дожди под крышей дома на улице Ударной, 22 стали явлением настолько частным, что в подъезде уже со второго этажа явно ощутим запах сырости. После предыдущей непогоды жители решили взять процесс хотя бы частично в свои руки и сделали ремонт в подъезде на свои деньги, но там теперь снова разводы и новые квадратные метры плесени. Правда, сейчас жильцов беспокоит не только сам факт протекающих потолков. Дом на улице Ударной построили еще в прошлом веке, и все перекрытия в нем деревянные.
Успеют ли они просохнуть до наступления холодов — непонятно, как и то, какие последствия капитального ремонта, даже если его в скором времени закончат, наступят зимой. Кстати, о новых сроках окончания работ жильцам ничего не известно, сообщает телеканал «Экспресс».