Дом на улице Ударной снова пострадал от стихии (видео)

Пензенцы продолжают подсчитывать убытки из-за прошедшего дождя и выяснять, кто обязан их возместить. В доме № 22 на улице Ударной пострадали три квартиры. В них дождевая вода лилась с потолка и текла по стенам, потому что над ними нет кровли. Ее сняли, чтобы капитально отремонтировать, однако теперь жители опасаются, что капремонт может потребоваться всему дому, которому уже около 70 лет.

Детскую комнату в квартире Натальи Ивановой за время капитального ремонта уже в третий раз затапливает дождями. Женщина не сомневается: натяжной потолок придется снимать и перетягивать. От очередного удара стихии в доме пострадали три квартиры, подрядчик не успел перекрыть и застелить их материалом. Хотя капитальный ремонт кровли должен был завершиться полностью еще 6 июня.

«Уже полностью выдохлись и физически, и морально, без конца и края нас заливает водой, на потолках — трещины. В квартире шел такой же сильный дождь, как недавно на улице, потому что крыша ничем не закрыта», — рассказала она.

За такой капитальный ремонт люди заплатили более пяти миллионов рублей. Такова стоимость договора с подрядчиком. Именно он должен возместить людям затраты на устранение последствий, посредник — фонд капитального ремонта. Его специалисты осмотрели затопленные квартиры и подсчитали размер ущерба в квадратных метрах.

Дожди под крышей дома на улице Ударной, 22 стали явлением настолько частным, что в подъезде уже со второго этажа явно ощутим запах сырости. После предыдущей непогоды жители решили взять процесс хотя бы частично в свои руки и сделали ремонт в подъезде на свои деньги, но там теперь снова разводы и новые квадратные метры плесени. Правда, сейчас жильцов беспокоит не только сам факт протекающих потолков. Дом на улице Ударной построили еще в прошлом веке, и все перекрытия в нем деревянные.

Успеют ли они просохнуть до наступления холодов — непонятно, как и то, какие последствия капитального ремонта, даже если его в скором времени закончат, наступят зимой. Кстати, о новых сроках окончания работ жильцам ничего не известно, сообщает телеканал «Экспресс».