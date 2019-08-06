«Золотой час». Пензенских пенсионеров учат самопомощи до приезда врачей (видео)

Быстро сориентироваться в экстренной ситуации, грамотно помочь пострадавшему, а также оказать помощь самому себе до приезда медицинских работников. Этому пензенских пенсионеров обучают на специальных курсах. В регионе реализуют социальный проект «Золотой час первой помощи». Он призван повысить качество жизни старшего поколения. Его поддержало областное правительство, предоставив некоммерческой организации грант.

На семинаре показали, как спасти человека при удушье, если он поперхнулся. В роли пострадавшего — Людмила Кучумова. Пенсионерка хорошо знает, каково это — нуждаться в срочной помощи. Ей не раз приходилось оказывать ее другим, например, мужу, после удара электрическим током и незнакомым мотоциклистам, попавшим в аварию.

«Травма была, ногу практически оторвало. Пока вызывали «скорую», прошло где-то 20 минут, и пришлось участвовать в процессе оказания помощи. Когда меня спрашивали, была ли кровь, я не помнила, просто делала, что необходимо. Жгуты накладывали, голову держали», — рассказала она.

«Золотой час первой помощи» — время, когда больной больше всего нуждается в поддержке. Такое название получил и социальный проект по обучению пенсионеров. На занятиях участникам рассказывают не только о том, что нужно делать при простейших порезах и ушибах, но также при инсульте или инфаркте. Кстати, в зону риска этих заболеваний попадают те, кому за 50. Через минуту после того, как пропало дыхание, останавливается пульс, а значит, нужно быть готовым к сердечно-легочной реанимации.

«Делается 15 толчков, но следите, чтобы рука была перпендикулярна груди, дыхательные пути должны быть открыты, затем проводим два вдувания с зажатым носом», — объяснила эксперт проекта «Золотой час первой помощи» Татьяна Шот.

«У нас был случай на тропе, упала женщина. Занятия довольно длинные, часто принимаем необычные позы, стоим на одной ноге и так далее. Конечно, мы все растерялись, бегали вокруг нее, вызвали «скорую», а нам сейчас объясняют, что недостаточно позвонить специалистам, нужно приблизительно рассказать, что случилось», — сказала участница проекта Светлана Фомина.

Конечно, пенсионеры за свою жизнь уже обучались действиям в экстренных ситуациях, на тех же курсах гражданской обороны, но участники проекта считают, что повторение необходимо и в серебряном возрасте. После инструктажа курсанты получат именные сертификаты, сообщает телеканал «Экспресс».