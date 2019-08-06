«Золотой час». Пензенских пенсионеров учат самопомощи до приезда врачей (видео)

На семинаре показали, как спасти человека при удушье, если он поперхнулся. В роли пострадавшего — Людмила Кучумова. Пенсионерка хорошо знает, каково это — нуждаться в срочной помощи. Ей не раз приходилось оказывать ее другим, например, мужу, после удара электрическим током и незнакомым мотоциклистам, попавшим в аварию.
«Травма была, ногу практически оторвало. Пока вызывали «скорую», прошло где-то 20 минут, и пришлось участвовать в процессе оказания помощи. Когда меня спрашивали, была ли кровь, я не помнила, просто делала, что необходимо. Жгуты накладывали, голову держали», — рассказала она.
«Золотой час первой помощи» — время, когда больной больше всего нуждается в поддержке. Такое название получил и социальный проект по обучению пенсионеров. На занятиях участникам рассказывают не только о том, что нужно делать при простейших порезах и ушибах, но также при инсульте или инфаркте. Кстати, в зону риска этих заболеваний попадают те, кому за 50. Через минуту после того, как пропало дыхание, останавливается пульс, а значит, нужно быть готовым к сердечно-легочной реанимации.
«Делается 15 толчков, но следите, чтобы рука была перпендикулярна груди, дыхательные пути должны быть открыты, затем проводим два вдувания с зажатым носом», — объяснила эксперт проекта «Золотой час первой помощи» Татьяна Шот.
«У нас был случай на тропе, упала женщина. Занятия довольно длинные, часто принимаем необычные позы, стоим на одной ноге и так далее. Конечно, мы все растерялись, бегали вокруг нее, вызвали «скорую», а нам сейчас объясняют, что недостаточно позвонить специалистам, нужно приблизительно рассказать, что случилось», — сказала участница проекта Светлана Фомина.
Конечно, пенсионеры за свою жизнь уже обучались действиям в экстренных ситуациях, на тех же курсах гражданской обороны, но участники проекта считают, что повторение необходимо и в серебряном возрасте. После инструктажа курсанты получат именные сертификаты, сообщает телеканал «Экспресс».