Опасный тротуар мешает инвалиду из Каменки перемещаться по городу (видео)

Жители улицы Белинской города Каменка Пензенской области буквально отрезаны от социально значимых объектов населенного пункта. Чтобы добраться до школы или магазинов, детям, пенсионерам и инвалидам, необходимо преодолеть целую полосу препятствий. Пешеходный тротуар на центральной улице города давно нуждается в ремонте. Однако, как оказалось, его не так просто провести.

Лабрадор по кличке Плюша для жительницы Каменки Виктории Вишневой — верный спутник и надежная опора в дороге до магазина. Женщина — инвалид по зрению, поэтому не выходит из дома без собаки-поводыря. Однако и четвероногий спутник не всегда помогает. Пешеходная дорожка, которая ведет от дома Виктории к вокзалу, давно нуждается в ремонте и сейчас представляет серьезную опасность для всех прохожих.

«Каменка вообще не оборудована под инвалидов. Нет доступной, комфортной среды. 8 сентября будут выборы в депутаты, мы даже не знаем, как с мужем дойти до школы № 10, хоть расстояние небольшое», — сказала она.

Три года назад тротуар на улице Белинской частично реконструировали, как раз возле дома Виктории Вишневой, после того, как она написала несколько писем в администрацию президента. Оставшиеся несколько сотен метров пешеходной зоны, которая ведет к школе, так и не отремонтировали.

На улице Белинской живут, в основном, пенсионеры. Для многих попросту не по силам преодолеть такие препятствия. В качестве альтернативы — путь по краю проезжей части. Его чаще и выбирают местные, утверждая, что это намного безопаснее разбитой пешеходной дорожки.

«Здесь — одна грязь, травой все заросло, арматура торчит, и булыжники разбросаны», — рассказала жительница Каменки Валентина Ланцова.

«Пошла голосовать, дошла до школы, а там — арматура. Плохо хожу, задела ее, упала. Недели две лежала дома, вся нога была в синяках», — сказала местная жительница Раиса Архипова.

В администрации города говорят, что провести ремонт на этом участке возможно только в рамках действующей с 2017 года муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Для этого территорию, которая нуждается в благоустройстве, нужно выставить наряду с другими на рейтинговое голосование. Если ее выберет большинство, ремонт будет. В 2018-м жители улицы Белинской принимали участие в таком голосовании, но безуспешно, вся надежда на ближайшее.

«Будут ремонт и благоустройство железнодорожного вокзала. Заодно будем с комиссией и депутатами говорить о том, чтобы данный участок улицы совместно с территорией вокзала отремонтировать. У нас определен порядок, и каких-то гарантий стопроцентных, что именно эта территория будет благоустроена, я не могу дать», — рассказал заместитель главы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области Сергей Рылякин.

Определить территорию для благоустройства должны до конца 2019 года. Жителям улицы Белинской остается ждать результатов голосования и решения межведомственной комиссии, сообщает телеканал «Экспресс».