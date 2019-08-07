Российские школьники будут изучать конституцию в стихах

В России ученики начальных классов могут начать изучать конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках. Нововведение планируют ввести уже с нового учебного года.

Детская версия документа предназначена для детей от 8 до 14 лет и рекомендована к использованию на факультативных занятиях, пишут «Известия».

Пособие представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав основного закона страны с акцентом на базовые ценности российского государства и общества, а также на основные права и свободы гражданина. Не забыли авторы упомянуть и о всеобщей воинской обязанности. При этом, в отличие от классического варианта Конституции, в книге не упоминаются, например, принципы формирования Федерального собрания или обязанности президента России.

Все иллюстрации для книги выполняли дети. Рисунки отобрали во время конкурса «Если бы я был президентом», который прошел весной.

Региональным властям уже направлено рекомендательное письмо с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия» за подписью главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко. При этом в Минпросвещения напомнили, что в школьной программе и сейчас уделяется внимание изучению основ правового государства.