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Расходы родителей на товары для школьников выросли

7 августа в 09:21 110 просмотров
, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле 2019 года составила 10700 рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, сообщают «Известия».

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Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле 2019 года составила 10700 рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, сообщают «Известия».

Эксперты отметили, что для экономии родители все чаще делают заказы в интернет-магазинах, а школьную форму покупают на ярмарках или заказывают в ателье.

Кроме того, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала, что в этом году родители стали чаще покупать товары к школе в нецивилизованной рознице. На ярмарках, которые открывают в субъектах, продажи часто проходят без выдачи чеков, пояснила она. Торговать на них могут как компании, так и физические лица и индивидуальные предприниматели. Такие покупки сопровождаются рядом рисков, отметила Цицулина.


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