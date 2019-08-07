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Пензенцев просят помочь кошке с «человеческим лицом»

7 августа в 09:46 88 просмотров
«Рука помощи домашним животным» рассказали историю необычного питомца.

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Пензенские волонтеры из фонда «Рука помощи домашним животным» рассказали историю необычного питомца.

Сотрудники фонда отметили в группе соцсети «ВКонтакте», что во внешности кошки Стаси есть «что-то человеческое». У необычной трехцветной кошки — перелом челюсти. Ее привезли в центр «Питомец» из области, где не было врача, способного помочь. В воскресенье ей экстренно сделали операцию, на которую не успели собрать средства. Теперь животному предстоит реабилитация, обработка от глист, стерилизация и вакцинация.

«Бывают такие животные, которые, кажется, в прошлой жизни были людьми! Стася — одна из них», — отметили волонтеры.

Подробнее о кошке можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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