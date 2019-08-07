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Россиянам предложили включать летом отопление, если станет холодно

7 августа в 10:12 52 просмотра
, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости.

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости.

Депутат сообщил, что в июле и начале августа 2019 года ему поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. Он отметил, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в России многие граждане считают необходимым включать отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Василий Власов добавил, что счета за отопление поступают россиянам в течение всего года, поэтому они вправе просить обогрева квартир в холодную погоду.


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