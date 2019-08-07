Россиянам предложили включать летом отопление, если станет холодно

Депутат сообщил, что в июле и начале августа 2019 года ему поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. Он отметил, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в России многие граждане считают необходимым включать отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Василий Власов добавил, что счета за отопление поступают россиянам в течение всего года, поэтому они вправе просить обогрева квартир в холодную погоду.