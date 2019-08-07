На реконструкцию детской больницы в Пензе выделено 576 млн рублей

В Пензе продолжается реконструкция областной детской клинической больницы им. Филатова в рамках федеральной инвестиционной программы.

Ход работ проверил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он сообщил в Twitter.

«Проверили ход работ по реконструкции акушерского и главного корпусов «Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова». В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на реконструкцию больницы и оснащение ее медицинским оборудованием выделено 576 млн рублей», — написал глава региона.

Напомним, масштабная реконструкция лечебного учреждения началась в июне 2019 года. Сдать оба реконструируемых корпуса в эксплуатацию планируется в 2020-м.