На реконструкцию детской больницы в Пензе выделено 576 млн рублей

Ход работ проверил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он сообщил в Twitter.
«Проверили ход работ по реконструкции акушерского и главного корпусов «Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова». В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на реконструкцию больницы и оснащение ее медицинским оборудованием выделено 576 млн рублей», — написал глава региона.
Напомним, масштабная реконструкция лечебного учреждения началась в июне 2019 года. Сдать оба реконструируемых корпуса в эксплуатацию планируется в 2020-м.
Проверили ход работ по реконструкции акушерского и главного корпусов «Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова». В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на реконструкцию больницы и оснащение её медицинским оборудованием выделено 576 млн. руб pic.twitter.com/7enDcNuVLm— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 7 августа 2019 г.