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На реконструкцию детской больницы в Пензе выделено 576 млн рублей

7 августа в 10:44 290 просмотров

В Пензе продолжается реконструкция областной детской клинической больницы им. Филатова в рамках федеральной инвестиционной программы.

Ход работ проверил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он сообщил в Twitter.

«Проверили ход работ по реконструкции акушерского и главного корпусов «Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова». В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на реконструкцию больницы и оснащение ее медицинским оборудованием выделено 576 млн рублей», — написал глава региона.

Напомним, масштабная реконструкция лечебного учреждения началась в июне 2019 года. Сдать оба реконструируемых корпуса в эксплуатацию планируется в 2020-м.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1158992494631297024/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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