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«Зубы остались бы на бардачке». Кузнечанка рассказала в соцсети о ДТП

7 августа в 11:16 214 просмотров
группе соцсети «ВКонтакте» эмоциями от аварии, в которую она попала 6 августа. ДТП произошло на седьмой линии в Кузнецке.

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Жительница Пензенской области поделилась в группе соцсети «ВКонтакте» эмоциями от аварии, в которую она попала 6 августа. ДТП произошло на седьмой линии в Кузнецке.

По словам участницы ДТП, она ехала за рулем ВАЗ-2107, неожиданно на дорогу вылетел ВАЗ-2110.

«Как в замедленной съемке: вылетает «десятка» на бешеной скорости. Если бы я не сдала влево, мои зубы остались бы лежать на бардачке. Он въехал мне в правый бок, до сих пор грудь болит, хотя ремни работают исправно», — рассказала автор поста.

Девушка утверждает, что мужчина, который находился за рулем второго авто, был пьян.

«У водителя «десятки» нашли 0,80 промилле алкоголя в крови, хотя он отрицал это до последнего!» — отметила она.

Также кузнечанка поблагодарила двух свидетельниц аварии, которые поддержали ее, и прибывших сотрудников ДПС.

Официальных данных о случившемся нет.


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