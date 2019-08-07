В Пензе мужчина жестоко расправился с пенсионеркой из-за квартиры

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в июле 2018 года мужчина вместе с семьей снял квартиру в Пензе. Через некоторое время 60-летняя хозяйка предложила ярославцу выкупить у нее жилище в рассрочку, тот согласился.

Через несколько дней собственница пришла за задатком. После получения денег продавец и покупатель решили обмыть удачную сделку. Во время застолья мужчина передумал становиться собственником жилья и попросил вернуть задаток. В результате они поссорились. Ярославец насильно отобрал у пенсионерки телефон и банковские карты, на которых находилось около 400 тысяч рублей.

Мужчина понял, что хозяйка жилья может обратиться в полицию. Он заставил ее спуститься в подвал, связал и засунул в рот кляп. После этого злоумышленник достал из кармана потерпевшей ключи от ее другой квартиры, съездил туда и забрал из жилища телевизор, стиральную машину, ноутбук, планшет, а также два набора кофейных мельхиоровых ложек общей стоимостью более 42 тысяч рублей.

После этого мужчина вернулся в съемную квартиру и решил убить собственницу. Он схватил электрический провод и начал душить потерпевшую, после этого сделал еще один кляп, протолкнул им в глотку женщины предыдущий кляп, полностью лишив ее возможности дышать.

Утром 27 июля ярославец обнаружил, что хозяйка квартиры умерла. Он засыпал ее тело землей.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 60-летней женщины наступила от механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей кляпом», — уточнили в пресс-службе.

Во время расследования всплыл еще один факт из мрачной биографии злоумышленника. Оказалось, что в декабре 2017 года он в городе Ярославле встретился с мужчиной, который продавал свою машину Mazda. Он сказал, что купит автомобиль после того, как прокатится на нем, чтобы оценить техническое состояние авто. В результате покупатель уехал на иномарке в неизвестном направлении. Через некоторое время он перепродал машину.

«В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Пензенской области, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе.