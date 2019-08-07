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Лидин призвал депутатов помочь собрать в школу детей из малоимущих семей

7 августа в 12:10 130 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин нацелил депутатов помочь малоимущим и многодетным семьям подготовить детей в школу.

Как сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра, во всех муниципальных образованиях области проверили семьи, в которых есть первоклассники. Так, в Пензе сформировали реестры детей из семей, нуждающихся в материальной помощи. В него вошли 1118 школьников, в том числе 448 первоклассников.

«Подготовка ребенка в школу для многих родителей является большой проблемой. В каждом избирательном округе необходимо содействовать сбору школьных принадлежностей и канцелярских товаров для детей из малоимущих и многодетных семей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Ценна любая помощь, которая будет подспорьем для освоения учебного процесса», — отметил Валерий Лидин.

Председатель ЗакСобрания поблагодарил депутатов, которые ежегодно принимают участие в акции «Собери ребенка в школу».


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