Предприятиям организуют презентацию пензенских упаковочных материалов

7 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил цех по выпуску гофрокартона, новый склад готовой продукции, а также ознакомился с технологией производства и осмотрел отремонтированные помещения предприятия по изготовлению упаковочного материала.

«Может быть, не все руководители пензенских производств знают о продукции данного предприятия. Надо пригласить их на «Завод Эко-Тары», показать оборудование, на котором производится конечный продукт, продемонстрировать возможности производства, предложить более активно сотрудничать с данным предприятием», — сказал Иван Белозерцев, добавив, что так пензенские промышленники и аграрии снизят транспортные расходы.

В пресс-центре облправительства сообщили, что новое предприятие по выпуску экологически чистых упаковочных материалов «Завод Эко-Тары» «Мастер-ПАК» строится на территории индустриального парка «Союз» с 2016 года. В прошлом году завершен первый этап воплощения проекта, объем инвестиций которого составил около 500 миллионов рублей. В настоящее время объем производства составляет 580 миллионов рублей.

Сейчас ведется подготовка к строительству двух производственных корпусов общей площадью порядка 15 тысяч кв. м. с организацией подъездных путей и внутренних погрузо-разгрузочных площадок. Кроме того, приобретается современное перерабатывающее оборудование. Планируемый объем вложений также составит свыше 500 миллионов рублей.