«Вонючая жижа», или что говорят в Пензе о воде из водопровода

Разговоры о том, что водопроводная вода в Пензе приобрела некий малоприятный запах, пошли еще в конце июня. Справедливости ради надо отметить, что почувствовали его не все. А возможно, не во всех районах. Но уже в первых числах июля отвратительный запах «набрал силу» — вода из водопровода начала в буквальном смысле вонять. Такую не то что пить — даже руки мыть противно.

«Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства…» © СанПиН 2.1.4.107 4−01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Пензенцы начали делиться неприятными ощущениями на городских форумах: «Который день замечаю, что из крана пахнет плесенью!», «С начала недели вода воняет. По мне, не плесенью, даже сказать не могу чем, химией какой-то…», «Да это не вода, а вонючая жижа. Воду в ванную набираешь погорячее, чтобы хоть минут 10 потом проветрить комнату от вонищи!»

При этом в разговорах старшее поколение настаивало на том, что вода из крана стала пахнуть дустом. Молодежь с данным утверждением не спорила, хотя бы той причине, что им незнаком запах дуста. Но и стар, и млад сходились во мнении, что с водопроводной водой в городе что-то случилось.

Нечто подобное было в 2010 году. Тогда вода «испортилась» из-за аномальной жары. А в начале июля, напомним, было не по-июльски прохладно — так с чего же воде «поплохеть»?

Свои жалобы пензенцы адресовали в ООО «Горводоканал». В результате 6 июля на официальном сайте ресурсоснабжающей компании появилось следующее сообщение:

«Стали поступать звонки от жителей Пензы с жалобами на наличие незначительного хлорного запаха в водопроводных сетях. Люди просят разъяснить, отчего это происходит.

Ситуацию прокомментировал главный технолог ООО «Горводоканал» Александр Флягин: «При повышении температуры воды содержание планктона в воде возрастает. Для обеспечения эпидемической безопасности питьевой воды централизованного водоснабжения концентрацию хлора в воде пришлось незначительно увеличить. Данная мера была согласована с управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в соответствии с требованиями СанПиН и будет действовать до тех пор, пока уровень планктона не уменьшится до допустимых значений».

В настоящий момент причин для беспокойства у пензенцев нет. По микробиологическим показателям питьевая вода соответствует всем необходимым требованиям. Она безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства».

Для информации — во время исследования питьевой воды определяют характер запаха (ароматический, аптечный и т. д. ) или привкуса (горький, соленый и т. д. ), а также их интенсивность в баллах: 0 — отсутствие, 1 балл — очень слабый, 2 — слабый, 3 — заметный, 4 — отчетливый, 5 баллов — очень сильный. При этом вышеуказанный нами СанПиН устанавливает максимальную интенсивность запаха или привкуса не выше 2 баллов.

Так вот, по ощущениям сотрудников редакции, если в начале июля интенсивность постороннего запаха водопроводной воды была на 3 балла — «заметный», то к 6 июля подросла до 4 баллов. И уж точно не имела «благоприятные органолептические свойства».



11 июля пресс-релиз по жалобам жителей Пензы на наличие неприятного запаха питьевой воды распространило управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

«При повышении температуры воды содержание планктона в воде возрастает. Для обеспечения эпидемической безопасности питьевой воды централизованного водоснабжения концентрацию хлора в воде увеличивают до значений, не превышающих ПДК. […] Возможен специфический запах воды из-за увеличения количества остаточного хлора и использования сернокислого алюминия для интенсификации процесса коагуляции в системе очистки воды. Запах пропадает после кипячения либо в процессе отстаивания воды в открытых емкостях. […] Все действия по доведению качества питьевой воды до нормативного уровня выполняются в строгом соответствии с технологической картой».



Однако от заверений в безопасности водопроводной воды запах не исчез, а со временем стал вовсе невыносим. Оправдываться перед горожанами 15 июля вышли вице-мэр Пензы Юрий Ильин и представитель ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

По словам чиновника, в апреле в связи с ожиданием обильного паводка на водохранилище был сброшен большой объем воды. Но «большой воды» не случилось. Не удалось поднять уровень водохранилища за май-июнь. В результате к середине июля уровень воды в «Сурском море» оказался ниже нормативных отметок. В водохранилище до нормы не хватает ориентировочно 1,3 миллиона кубометров воды.

Что сделал «Горводоканал»? Берет воду ниже, чем обычно. 12 июля был запущен цех микрофильтрации, за счет которого удаляется взвесь непосредственно из сырой воды сначала для одного, а 13 июля — и для второго магистрального водовода. Причем подчеркивается, что данные сооружения не эксплуатировались уже порядка 20 лет.

По причине все возрастающего планктона в сырой воде, начиная с середины июня, доза коагулянта была повышена втрое.

Исходя из высокой температуры водоисточника, началось гиперхлорирование воды. С 8 июля доза хлора в питьевой воде, подаваемой в разводящую водопроводную сеть, была увеличена до 1,5мг/дм3.

«Следует также отметить, что ни по одной из жалоб не было выявлено несоответствий качества воды в распределительной сети требованиям СанПиН. Однако жители привыкли к стабильно высокому качеству питьевой воды и остро реагировали и продолжают реагировать на его изменение даже в рамках СанПиН»…

Вот так, дорогие пензенцы, оказывается, «зажрались» мы с вами! Привыкли к хорошей, вечно пахнущей хлором воде — посторонние запахи не можем перетерпеть!



СанПиН? А как же органолептические показатели? Или водопроводная вода в квартирах пензенцев не имеет «стойкого неприятного запаха»?

Но печально другое: «Горводоканал» сообщает, что в этом году — «похожая ситуация с запахом воды», как в 2010-м. Тогда за «болотно-тинистый оттенок» воде поставили 3 балла, а виновником назвали «геосмин» — продукт жизнедеятельности сине-зеленых водорослей.

«Летом 2010 года решить проблему запаха так и не удалось. Но уже в сентябре качество водохранилища пришло в норму…» — сообщает ООО «Горводоканал».

То есть терпеть осталось недолго — чуть больше месяца?

Текст Дмитрия Гулина