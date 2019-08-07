Пензенская область вошла в десятку по темпам роста спутникового ТВ в России

ПАО «МТС» сообщает об увеличении абонентской базы Спутникового телевидения МТС в Пензенской области в первом полугодии 2019 года более, чем в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018-го.

Основным фактором роста спутникового ТВ МТС в Пензенской области стала возможность одновременно приобрести «тарелку» и мобильный интернет-роутер, особенно актуальная для жителей частных домов и коттеджных поселков, где отсутствуют проводные провайдеры. В рамках предложения «Весь спутник МТС», запущенного весной 2019 года и на сегодняшний момент составляющего более четверти всех новых подключений в регионе, пензенцы могут купить комплект оборудования со скидкой 40% и оплачивать услуги мобильного интернета и спутникового ТВ единым счетом.

Кроме Пензенской области, в десятку регионов-лидеров по темпам роста количества абонентов спутникового ТВ МТС вошли Московский регион, Ленинградская область, Ставропольский край, Самарская область, республика Татарстан и другие.

«Рост подключений нашего «спутника» вполне объясним: мы предлагаем абонентам интересные пакеты каналов на выгодных условиях и уникальные комплексные продукты, включающие в себя услуги мобильной связи, ТВ и высокоскоростного доступа в интернет. МТС — мультисервисный оператор, поэтому нашим абонентам доступны качественные услуги по невысокой цене и возможность экономить время и деньги, получая все необходимое в режиме «единого окна» у одного провайдера», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план включает 220 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.