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Огромная пробка. Пензенец рассказал об аварии на Севере

7 августа в 13:50 226 просмотров

В Пензе на улице Аустрина днем 7 августа столкнулись две легковушки. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что авария произошла примерно в 13:20 рядом с остановкой.

Судя по фото, столкнулись «десятка» и иномарка. У отечественной легковушки помялась левая часть, а у второго участника ДТП разбит капот. Пользователи в комментариях предположили, что иномарка выезжала с улицы Сумской и врезалась в «десятку», которая двигалась по улице Аустрина. На месте происшествия работают медики.

Автор снимков добавил, что в результате аварии образовалась огромная пробка.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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