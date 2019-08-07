На улице Окружной в Пензе на дороге оставили трактор. Очевидец в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовал фото.

На снимке видно, что трактор стоит без водителя на проезжей части недалеко от светофора и пешеходного перехода. По словам пензенца, транспорт оставили строители, которые, по его мнению, работают неподалеку. Фото было сделано 6 августа в 15:50.

«Просто так ставят технику, куда хотят», — возмутился автор поста.

Один из подписчиков подтвердил, что видел трактор в этом месте. Находится ли он там сейчас, неизвестно.

Пользователи в комментариях посоветовали автору поста обратиться в управление ГИБДД. Напомним, за остановку или стоянку транспорта на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним водителю может грозить штраф — 1000 рублей.