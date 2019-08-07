Пензенским волонтерам подбросили четырех крошечных котят

Волонтеры написали об этом в группе соцсети «ВКонтакте». Они рассказали, что женщина приехала на машине, оставила коробку с четырьмя котятами у порога центра «Питомец» и скрылась в неизвестном направлении.

Волонтеры много раз просили пензенцев не подбрасывать им маленьких животных. Они подчеркивали, что это крайне опасно, так как малыши могут заразиться от взрослых питомцев ринотрахеитом и другими опасными болезнями.

Теперь сотрудникам фонда необходимо как можно быстрее искать котятам дом, чтобы они не успели ничем заразиться. Подробнее о том, как стать хозяином животного или помочь волонтерам с малышами, можно узнать здесь.