«Попались». Пензенец узнал, кто отгружал строительный мусор в контейнер для ТКО

Житель Пензы поделился с редакцией информагентства весьма странным наблюдением: мужчина стал очевидцем того, как после утреннего вывоза отходов с контейнерной площадки на ул. Пролетарской во двор дома приехала некая ГАЗель и заполнила бак строительным мусором.

Горожанин признался: за контейнерной площадкой утром 6 августа он следил специально. Хотел выяснить, из-за чего мусорный бак на ул. Пролетарской переполняется уже к середине дня. Думая, что причина — в недобросовестном отношении регоператора к вывозу мусора, местные жители неоднократно направляли жалобы в компанию. Однако в ООО «Управление по благоустройству и очистке г. Пензы» заверили, что работы проводятся строго по графику. Тогда пензенец и решил самостоятельно проследить за тем, как по утрам вывозится мусор.

«Попались! Рано утром увидел, как из двора дома № 22 машина регоператора вывезла мусор, бак был пустой. Через какое-то время приехала ГАЗель и завалила его своими строительными отходами! Неудивительно, что к обеду контейнер переполняется, мусор вываливается за его пределы и разносится по всей округе. Наверное, со стройки какой-то сюда мусор свозят, потому что за вывоз на полигон платить не хотят», — предположил пензенец.

В подтверждение своих слов он прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлел контейнер после утреннего вывоза мусора и после визита ГАЗели, а также сам автомобиль.

Журналисты информагентства решили узнать мнение представителей регоператора по поводу такого поворота событий. В ООО «Управление по благоустройству и очистке г. Пензы» отметили, что с подобными явлениями, увы, уже сталкивались раньше.

«Это периодически происходит на разных площадках по городу. Кто-то везет в лесополосу, я думаю, вам тоже по данному факту поступают жалобы. Кто-то делает вот так — оставляет свой мусор на чужой контейнерной площадке, чтобы не оплачивать услуги полигона для размещения отходов. А люди нам жалуются на переполнение контейнеров. Более того — они не предназначены для складирования строительных отходов. Мы несем дополнительные убытки — баки приходят в негодность, приходится либо ремонтировать, либо покупать новые», — рассказали в компании.

Действительно, по закону, в обязанности регоператора по обращению с ТКО не входит вывоз строительных отходов. Ответственность за них несут лица, в процессе деятельности которых они образовались. Кроме того, складирование, вывоз и утилизация мусора должна осуществляться отдельно от твердых коммунальных отходов. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ.

По словам представителей компании-регоператора, в настоящее время в связи с представленными пензенцем материалами они готовят обращения в Росприроднадзор по факту нарушения законодательства в сфере обращения с отходами, а также в Общероссийский народный фронт. Информационное агентство, в свою очередь, также готовит официальные запросы в региональный минлесхоз, прокуратуру и городское управление ЖКХ, чтобы выяснить, какие санкции предусмотрены для владельца ГАЗели. «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.