В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду
ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе
Земский доктор. Пензячка рассказала, почему решила поехать работать в село
Оперативное совещание губернатора Пензенской области 5 августа
Наши новости
Застройщики позвали «Термодом» в Саратов
Из квартиры на ул. Ленина в Пензе забрали 20 животных
Двум городищенцам больше двух месяцев не выдавали зарплату
«Попались». Пензенец узнал, кто отгружал строительный мусор в контейнер для ТКО
Пензенским волонтерам подбросили четырех крошечных котят
Пензенская область вошла в десятку по темпам роста спутникового ТВ в России
В Пензе временно ограничат движение на ул. Кольцова
В Пензенской области намерены изменить время продажи алкоголя
Осужденные изготовят ограждения для администрации Сердобска
Белозерцев призвал ускорить работы по реконструкции детской больницы

В Пензенскую область закупили сельхозтехнику на 1,3 млрд руб

7 августа в 14:58 142 просмотра

В Пензенской области с начала 2019 года сельскохозяйственные товаропроизводители закупили техники на 1,3 млрд рублей.

В пресс-службе регионального минсельхоза уточнили, что с начала года аграрии приобрели 355 единиц оборудования: 89 тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна и 231 единицу прочей сельхоз техники.

Отмечается, что товаропроизводители Пензенской области активно пользуются поддержкой программы, в рамках которой предусмотрена скидка на сельхозтехнику. Производителям предоставляются субсидии из федерального бюджета.

По программе с начала 2019 года аграрии Пензенской области закупили 185 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках совместной программы минсельхоза России и АО «Росагролизинг» сельхозтоваропроизводителями региона было закуплено 56 единиц оборудования.

Кроме того, пензенские аграрии активно применяют механизм поддержки в рамках льготного кредитования при обновлении парка техники. При использовании данного вида господдержки с начала 2019 года в регион поставлено 128 единиц сельскохозяйственной техники.

Фотография: http://mcx.pnzreg.ru/news/1479/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...