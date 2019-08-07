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Пензенцев приглашают на «Ночь кино»

7 августа в 15:22 212 просмотров
«Ночь кино» (16+) 24 августа. В пресс-службе областной библиотеки имени Лермонтова сообщили, какие фильмы покажут зрителям в этом году.

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Пенза присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» (16+) 24 августа. В пресс-службе областной библиотеки имени Лермонтова сообщили, какие фильмы покажут зрителям в этом году.

Мероприятие начнется 24 августа в 16:00 с «Мультсеанса для самых маленьких» (0+). В 17:00 покажут семейную комедию в стиле фэнтези «Домовой» (6+). Продолжится показ боевиком «Балканский рубеж» (16+). Оба фильма вышли в прокат весной этого года.

В 22 часа начнется показ комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+). Вход на все кинопоказы — свободный, но количество мест ограничено, поэтому необходимо забронировать бесплатные билеты.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в четвертый раз. В открытых кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках пройдут лекции и экскурсии, мастер-классы, концерты и показы известных фильмов.


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