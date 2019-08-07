Пензенцев приглашают на «Ночь кино»

Мероприятие начнется 24 августа в 16:00 с «Мультсеанса для самых маленьких» (0+). В 17:00 покажут семейную комедию в стиле фэнтези «Домовой» (6+). Продолжится показ боевиком «Балканский рубеж» (16+). Оба фильма вышли в прокат весной этого года.
В 22 часа начнется показ комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+). Вход на все кинопоказы — свободный, но количество мест ограничено, поэтому необходимо забронировать бесплатные билеты.
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в четвертый раз. В открытых кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках пройдут лекции и экскурсии, мастер-классы, концерты и показы известных фильмов.