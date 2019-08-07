Роскачество усомнилось в пользе готовых сухих завтраков

Роскачество проверило готовые сухие завтраки, чтобы выяснить, насколько они полезны для здоровья, в том числе — детского.

Они протестировали 14 наиболее популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков по 50 показателям. Специалисты хотели выяснить, имеются ли в продукте посторонние примеси, пестициды, группы бактерий кишечной палочки и так далее, сообщает РЕН ТВ.

Одним из параметров исследования стало определение массовой доли сахарозы в продукте. Выяснилось, что в результате технологической обработки углеводы, которые содержатся в продукте, переходят в разряд «быстрых», а это значит, что после такого приема пищи ребенок проголодается уже буквально через час. Помимо этого, систематическое употребление таких завтраков способно привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Отмечается, что калорийность готовых завтраков — около 300 килокалорий на 100 граммов продукта без учета молока.

Кроме того, почти в половине образцов содержание сахарозы вдвое превышает суточную норму.