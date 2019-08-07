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Из квартиры на ул. Ленина в Пензе забрали 20 животных

7 августа в 16:10 176 просмотров
, что в одной из квартир живет много домашних животных, соседство с которыми несет для пензенцев массу неудобств.

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Жители многоквартирного дома на улице Ленина обратились к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой. Они сообщили, что в одной из квартир живет много домашних животных, соседство с которыми несет для пензенцев массу неудобств.

Как сообщается на сайте омбудсмена, за питомцами не ухаживали, как следует. Из-за большого количества пушистых постояльцев соседи регулярно чувствовали неприятный запах и слышали лай собак. Кроме того, животные не были прошли надлежащие санитарные и ветеринарные процедуры, что может привести к распространению инфекционных заболеваний.

В управление ветеринарии Пензенской области было направлено письмо и приняты соответствующие меры. 17 собак и три кошки были перевезены в приют при МУП по отчистке города.

Напомним, как сообщала «Российская газета», в конце прошлого года был принят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно одному из пунктов, густонаселенные питомцами квартиры окажутся под запретом. Лимит на количество животных будет устанавливаться индивидуально, исходя из возможности владельца обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным нормам.


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