В соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция

В соцсети «ВКонтакте» ввели музыкальные стикеры в историях. Нововведение уже доступно в новой версии мобильного приложения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу социальной сети, теперь пользователи смогут делиться музыкой, прикрепив соответствующий значок в своих видео, а у подписчиков появится возможность сохранить понравившуюся песню себе в альбом.

«Прикрепите новый стикер «музыка», выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент. Вы можете танцевать, подпевать кумирам и добавлять саундтреки к любым моментам. Постепенно мы будем пополнять каталог доступных песен», — сообщили разработчики.

Известно, что подобная функция, работающая на базе собственного музыкального сервиса, появилась на российской платформе впервые.