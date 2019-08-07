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В соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция

7 августа в 16:50 164 просмотра
«ВКонтакте» ввели музыкальные стикеры в историях. Нововведение уже доступно в новой версии мобильного приложения.

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В соцсети «ВКонтакте» ввели музыкальные стикеры в историях. Нововведение уже доступно в новой версии мобильного приложения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу социальной сети, теперь пользователи смогут делиться музыкой, прикрепив соответствующий значок в своих видео, а у подписчиков появится возможность сохранить понравившуюся песню себе в альбом.

«Прикрепите новый стикер «музыка», выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент. Вы можете танцевать, подпевать кумирам и добавлять саундтреки к любым моментам. Постепенно мы будем пополнять каталог доступных песен», — сообщили разработчики.

Известно, что подобная функция, работающая на базе собственного музыкального сервиса, появилась на российской платформе впервые.


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