Какие сложности в Пензе есть с созданием муниципального перевозчика?

7 августа в коворкинг-центре прошел круглый стол на тему «Дорогое передвижение по дорогам Пензы» с участием заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Сергея Буйлова.

«В городе сложилась непростая ситуация в связи с тем, что в декабре 2018 года был утвержден новый документ планирования, который предусматривает в 2019-м перевод перевозок на нерегулируемый тариф, что и было сделано. Это говорит о том, что перевозчик устанавливает цену сам.

Нельзя сказать, что власти города бездействуют — были направлены документы в УФАС и прокуратуру, чтобы посмотреть, из чего складываются тарифы, то есть проверить экономическую обоснованность их повышения», — сказал Сергей Буйлов.

Журналист Максим Денисов напомнил о предложении губернатора Ивана Белозерцева по созданию муниципального перевозчика, передачи ему части маршрутов и в связи с этим закупкой подвижного состава — 100 автобусов.

«Интересно, на какие средства это будет осуществляться и каким образом?» — спросил он.

Сергей Буйлов отметил, что глава региона поставил задачу проработать данный вопрос министерству промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

«При этом надо понимать, что покупка 100 автобусов — это большие отчисления из бюджета. Также здесь появляется еще несколько моментов, например, наличие инфраструктуры. Автобусы нужно где-то поставить — гаражное хозяйство, необходим водительский состав, как минимум, это 150 человек. Транспорт нужно оснастить системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС, закупить контрольно-кассовую технику. Средства нужны немалые. Автобусы большой вместимости стоят порядка 10 млн рублей.

Кроме того, стоит вопрос распределения по маршрутной сети. 100 автобусов нужно поставить на линию, соответственно, часть тех транспортных средств, которые уже находятся на ней, нужно убрать куда-то. А за этим последует реакция частного бизнеса. Поэтому сложилась непростая ситуация», — сообщил замминистра.

По словам Сергея Буйлова, из-за названных факторов не принимается решение быстро купить автобусы и создать конкуренцию частному бизнесу.

Также собравшиеся высказали свои мнения по поводу повышения стоимости проезда в Пензе, но к единому так и не пришли. Отметим, что на мероприятие были приглашены представители городской и областной властей, депутаты Гордумы, представители перевозчиков, управления федеральной антимонопольной службы, бизнеса, гражданского общества, СМИ. Однако не все из них посетили круглый стол, поэтому удалось услышать не все точки зрения на заявленную тему.