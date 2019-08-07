Пензенские сотрудники «Дамате» обучились тимбилдингу

Более тысячи руководителей и сотрудников группы компаний «Дамате» из Пензенской, а также Московской и Тюменской областей стали участниками ежегодного «Дня единства».

В рамках мероприятия представители «Дамате» подводили итоги и делились достижениями. Цель «Дня единства» — дать сотрудникам осознать, что они являются частью большой и динамично развивающейся компании.

Ежегодный прирост сотрудников в компанию составляет 43%. С момента основания «Дамате» число работников выросло в 8,5 раз, в настоящее время оно составляет 5,5 тысяч человек. При таких темпах роста компании необходимо грамотно выстраивать систему коммуникаций внутри команды. В организацию работы с персоналом постоянно вкладываются средства, также «Дамате» находится в постоянном поиске новых развивающих форматов и нестандартных подходов.

«День единства» является ключевым мероприятием в компании, его участники получают отличную возможность научиться работе в большой команде и выстроить межличностные связи.

С каждым годом в «Дне единства» принимает участие все больше людей, расширяется география. В этом году мероприятия прошли на четырех площадках, располагающихся в Москве, Пензе и Тюмени.

А в городе Спасске Пензенской области впервые собрались сотрудники «Дамате» из Нижнего Ломова, Вадинска и Колышлея. Они стали участниками интеллектуального квеста, в ходе которого выполняли задания на логику и эрудицию с элементами командообразования. Это позволило работникам компании продемонстрировать лучшие качества, раскрыть творческий потенциал и научиться действовать сообща.

«Пятилетний опыт проведения мероприятия демонстрирует высокую результативность выбранного нами формата. Именно в неформальной обстановке лучше всего отрабатывается командное взаимодействие, а контакты, установленные в ходе таких мероприятий, в дальнейшем успешно используются в реальной производственной деятельности», — отметила заместитель генерального директора УК «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Самым активным участникам и победителям вручили почетныме грамоты и подарки от «Дамате».