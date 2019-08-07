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Пензенскому бизнесмену вынесли приговор за хищение нефтепродуктов

7 августа в 17:25 146 просмотров
«МВК-Групп» и «К-Трейд» вынесли приговор за хищение в крупном размере нефтепродуктов, принадлежащих региональному УМВД.

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Руководителю пензенских организаций «МВК-Групп» и «К-Трейд» вынесли приговор за хищение в крупном размере нефтепродуктов, принадлежащих региональному УМВД.

По данным следствия, с января по ноябрь 2018 года предприниматель принял на хранение нефтепродукты (более 73 тыс. кг бензина АИ-92, более 133 тыс. кг АИ-95 и более 7 тыс. кг дизельного топлива), поступившие в рамках государственного контракта, и продал их. Мужчина получил за них более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Руководитель организаций признал вину и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что пензенцу назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом — 400 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1380658/

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