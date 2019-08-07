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Пензячки стали чаще рожать третьих и последующих детей (видео)

7 августа в 19:02 22 просмотра
, за первую половину 2019 года родились более 1000 третьих и последующих детей.

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В Пензенской области — демографический рост. Только в городском роддоме № 1 за прошедшие сутки на свет появились более 30 младенцев. Растет в регионе и число многодетных семей. Так, за первую половину 2019 года родились более 1000 третьих и последующих детей.

Марьям Бибарсова в свои 25 лет уже трижды мама. Дома ее вместе с новорожденной дочкой ждут муж и двое сыновей.

«После двух мальчиков, конечно, захотелось девочку. Вот нам Бог послал ее. Дети — радость и цветы жизни, а со временем — это опора для родителей. Старший уже помогает, говорит, что будет нянчиться с сестрой», — рассказала она.

А в семье Тихомировых с новорожденным, помимо мамы и папы, будут нянчиться две сестренки и брат, он стал четвертым ребенком.

«Муж всегда просил, чтобы было много детей. Сначала он хотел девочку, родилась девочка, потом еще одну, так и получилось, а в этот раз родился мальчик», — сказала многодетная мама Екатерина Тихомирова.

Таких счастливых многодетных семей в регионе становится все больше. Так, в пензенском городском родильном доме с начала 2019 года на свет появилось более 300 третьих детей, 80 — четвертых и около 50 — пятых и последующих.

«В нашем коллективе мы стремимся к тому, чтобы у женщин после родов оставался положительный репродуктивный след и они планировали обзавестись последующими детьми», — рассказала врач акушер-гинеколог Пензенского городского родительного дома № 1 Ольга Казаченко.

Специалисты регионального министерства труда и соцзащиты уверены, что на радость многодетного материнства решаются, в том числе, благодаря поддержке государства. С 2013 года ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей выплачивают семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 21 тысячи 600 рублей. Получают выплату в размере 9 тысяч 400 рублей до достижения ребенком возраста трех лет.

«Общий объем денежных средств на эти цели составляет 633 миллиона рублей — это только за шесть месяцев 2019 года. Мы имеем право на софинансирование, нам помогает федеральный бюджет. Действие этого закона в Пензенской области продлено на прошлой сессии Законодательного Собрания еще на три года, то есть его действие пока не ограничено», — прокомментировала начальник управления организации социальной поддержки граждан министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова.

Сейчас пособие получают более 6500 многодетных родителей. Кроме того, для таких семей существуют меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий, сообщает телеканал «Экспресс».


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