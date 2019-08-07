Пензенские любители конного спорта пытаются взять новую высоту (видео)

Педагог из Самары провела для пензенских любителей конного спорта занятия по конкуру — преодолению расположенных подряд препятствий. Максимальная высота планки — 160 сантиметров. Спортсмены из Пензы не сомневаются, что совсем скоро этот результат им покориться, и они смогут представить регион на всероссийских соревнованиях.

Наездник всегда сам чистит и запрягает лошадь. При этом нужно непременно погладить, поговорить и заглянуть животному в глаза. Ведь в конкуре только эмоциональная связь и держит человека в седле. Анастасия Черушова умеет точно считывать все чувства партнера, которому на манеже она доверяет свою жизнь.

«Моего друга зовут Луид, это жеребец чистокровной английской породы. Совсем недавно мы начали работать в специализации конкур. Ранее он принимал участие в скачках, был победителем. Физически этот спорт нетрудный, но очень сложный морально, потому что к каждой лошади нужен подход, нужно договориться», — рассказала она.

Вся красота Луида буквально оживает в движении: легкой рыси, потом галопе. Все это разогрев для главного — прыжков через гимнастические ряды. Так в конном спорте называют выставленные на манеже препятствия.

Помочь пензенским спортсменам, которые только начинают осваивать конкур, приехала Светлана Ломова. Тренер из Самары в 2018 году на коне, которого выхаживала с детства, выполнила нормативы кандидата в мастера спорта. Ее профиль — олимпийская дисциплина, троеборье. Светлана уверена, что в регионах нужен конный спорт, но его пока только энтузиасты развивают.

«Лошадь при прохождении гимнастических рядов учится находить оптимальную точку отталкивания. Очень тяжело выступать далеко от Москвы, потому что весь конный спорт, который у нас есть, он там. Конечно, за границей это все намного лучше развито, но выкручиваемся, как можем. Стартуем, выезжаем в Москву, хотя это очень дорого, как минимум, 35 тысяч рублей стоит поехать туда из Самары или из Пензы с одной лошадкой», — рассказала она.

Участниками мастер-класса стали пять пар спортсменов [наездник плюс лошадь]. Среди первых рекомендаций — работа над сгибанием шеи и гибкостью животного в принципе. Тренер советовал, как правильно оттолкнуться при первом прыжке. Местные энтузиасты надеются в будущем превратить конкур в одну из своих профильных дисциплин и сделать конный спорт доступнее для пензенцев, сообщает телеканал «Экспресс».