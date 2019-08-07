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В Кузнецке в рамках региональной программы отремонтируют две школы (видео)

7 августа в 20:11 140 просмотров
, санузлов, учебных кабинетов.

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В городе Кузнецке Пензенской области к новому учебному году готовят образовательные учреждения. Реконструкция в школах и детских садах ведется на условиях софинансирования из городского и регионального бюджетов. Основные виды работ — ремонт крыш, санузлов, учебных кабинетов.

Рабочие в кузнецком лицее № 21 обосновались, как только школьники ушли на летние каникулы. В учреждении обновляют кровлю, сантехнические узлы и фасад. Для проведения капитального ремонта в образовательном учреждении потребовалось более четырех миллионов рублей. Большая часть средств выделена из регионального бюджета. Сейчас работы по реконструкции вышли на финишную прямую.

«Полностью отремонтирован фасад и крыша, проведены внутренние работы косметического характера. Недавний дождь показал, что кровля надежная», — рассказала директор лицея № 21 Ирина Рузанова.

Менее чем за месяц строителям предстоит завершить ремонт санузлов и потолка на втором этаже здания. За ходом работ пристально следят представители администрации Кузнецка и строительных организаций, которые регулярно выезжают на объект.

В рамках региональной программы в городе ремонтируют еще одну школу.

«Во втором этапе конкурсного отбора участвовала школа № 10, там будет проведен ремонт спортивного зала. В настоящее время есть подтверждение денежных средств из бюджета Пензенской области. Техническое задание и конкурсная документация готовы. Все сделано для того, чтобы выходить на торги», — сказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

Кроме того, на средства городского бюджета отремонтированы крыши в двух школах и двух детских садах. Также летом в учреждениях образования Кузнецка были опрессованы инженерные коммуникации и проведена ревизия электротехнического оборудования.

«К 1 сентября должны быть выполнены все работы, влияющие на образовательный процесс и связанные с обеспечением безопасности это — закупка и установка по областной программе соответствующих средств и противопожарные мероприятия», — рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

По словам мэра, все оставшиеся работы необходимо успеть провести до конца лета, чтобы не омрачать День знаний школьникам Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».


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