Пензенская область готовится к предстоящим выборам (видео)

8 сентября в муниципалитетах состоятся выборы в представительные органы местного самоуправления. В целом по Пензенской области будет замещаться 2720 мандатов, голосование пройдет в 285 сельских и городских поселениях и трех городских округах. Всего в регионе зарегистрировано 3667 кандидатов.

Самая серьезная конкуренция ожидается в Пензе на выборах в городскую Думу. Впервые в 2019 году голосование будет проходить по смешанной системе.

«Будут замещаться 35 мандатов, 10 — по партийным спискам и 25 — по одномандатным избирательным округам. По партийным спискам выдвигался 171 кандидат, зарегистрировано — 154. Кроме того, по одномандатным избирательным округам выдвигалось 125 кандидатов, зарегистрировано — 113. Также в Пензе заявлялось 27 самовыдвиженцев, 16 из которых зарегистрированы», — рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Получается, претендовать на один мандат будут, в среднем, по четыре-пять человек. Уже проведена жеребьевка, которая определила, в какой последовательности в бюллетене будут размещаться партийные кандидаты.

А 10 августа стартует предвыборная агитационная кампания в СМИ, раздача листовок и буклетов, встречи с избирателями. Она продлится до 6 сентября включительно, сообщает телеканал «Экспресс».