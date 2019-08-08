8 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что регион стал победителем конкурса в рамках национального проекта «Образование».

«Минпросвещением России подведены итоги участия регионов в конкурсных процедурах, проводимых по мероприятиям нацпроекта «Образование». Пензенская область стала победителем по четырем направлениям нацпроекта на 2020−2022 годы», — рассказал глава региона.

В рамках проекта «Современная школа» четыре образовательных учреждения, в которых реализуются адаптивные программы, смогут приобрести оборудование для кабинетов технологии.

«В 2020 году 35 сельских школ, которые признаны «Точками роста» — центрами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного образования, будут оснащены современным интерактивным, компьютерным и учебным оборудованием, а также квадрокоптерами и системами виртуальной реальности», — пояснил Иван Белозерцев.

По проекту «Успех каждого ребенка» в 2020—2021 годах будут созданы два мобильных кванториума и оснащен центр выявления и поддержки одаренных детей, он начнет работать в сентябре этого года. Обучение будут вести по трем направлениям: наука, творчество и спорт.

Наибольшее количество участников в 2020—2021 годах затронет проект «Цифровая образовательная среда»: за два года 114 школ приобретут современное оборудование.

Кроме того, сообщает пресс-центр облправительства, будут созданы и оснащены три IT-клуба, основная цель которых — продвижение компетенций среди подрастающего поколения в области информационных технологий, искусственного интеллекта, программирования и администрирования.

В рамках другого проекта, «Молодые профессионалы», предполагается в 2021 году создать центр опережающей профессиональной подготовки — он станет площадкой для ускоренного профобучения всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.

«По ранее заключенным соглашениям с Минпросвещения РФ на 2019−2021 годы на реализацию нацпроекта «Образование» область получила более 1 млрд рублей. Успешный результат на конкурсе существенно увеличит эту сумму и позволит развиваться отрасли еще более эффективно», — отметил губернатор.