В российской армии появятся подразделения антихакеров

В настоящее время уже разработано программное обеспечение, которое обеспечит многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления. Роты локализации сетевых угроз начали действовать в бригадах связи окружного подчинения. Вскоре будет принято решение о создании таких же подразделений в других частях.
Новая система сделает невозможным доступ к «военному интернету» извне, уверены эксперты. Она представляет собой несколько файерволов, целью которых будет защита от несанкционированного доступа.
Солдаты-призывники попасть в такие подразделения не смогут: кибервойска комплектуются исключительно офицерами со специальным высшим техническим образованием.