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В российской армии появятся подразделения антихакеров

8 августа в 09:14 160 просмотров
«военный интернет». В вооруженных силах создаются особые подразделения, в задачу которых будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз, рассказали «Известиям» в Минобороны.

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В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет». В вооруженных силах создаются особые подразделения, в задачу которых будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз, рассказали «Известиям» в Минобороны.

В настоящее время уже разработано программное обеспечение, которое обеспечит многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления. Роты локализации сетевых угроз начали действовать в бригадах связи окружного подчинения. Вскоре будет принято решение о создании таких же подразделений в других частях.

Новая система сделает невозможным доступ к «военному интернету» извне, уверены эксперты. Она представляет собой несколько файерволов, целью которых будет защита от несанкционированного доступа.
Солдаты-призывники попасть в такие подразделения не смогут: кибервойска комплектуются исключительно офицерами со специальным высшим техническим образованием.


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