ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», ОНФ рекомендует ввести в главу «Режим рабочего времени» понятие «временная удаленная работа».
Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости — пробок на дорогах, личных обстоятельств
В пресс-службе Минтруда заявили, что письмо от ОНФ в министерство поступило и будет рассмотрено в установленный срок.