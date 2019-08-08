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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

8 августа в 09:29 132 просмотра
«Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

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Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», ОНФ рекомендует ввести в главу «Режим рабочего времени» понятие «временная удаленная работа».

Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости — пробок на дорогах, личных обстоятельств и т. д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.

В пресс-службе Минтруда заявили, что письмо от ОНФ в министерство поступило и будет рассмотрено в установленный срок.


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