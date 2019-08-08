«Пензенский форсаж». В центре города мотороллер угодил под грузовик

На снимке видно, что двухколесное транспортное средство угодило под грузовое авто. Возможные причины аварии пензенцы обсудили в комментариях.
«Я там был. На мотороллере было два человека, они гнали со всей дури от двух полицейских машин. Они спрыгнули с мотороллера и убежали во двор, который был недалеко», — написал один из подписчиков группы.
Другой пользователь соцсети усомнился в том, что полицейские стали бы ехать за двухколесным транспортом на легковых авто.
«Преследовать нарушителей на таких транспортных средствах полицейским нельзя, это прямое нарушение. Если они, конечно, тоже на мотоцикле то можно», — добавил пензенец.
«Пензенский форсаж», — отметил другой подписчик.
Официальной информации пока нет.