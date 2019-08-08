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«Пензенский форсаж». В центре города мотороллер угодил под грузовик

8 августа в 09:24 144 просмотра
группе соцсети «ВКонтакте».

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На улице Кирова в Пензе произошло ДТП с участием мотороллера и грузовика. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в группе соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что двухколесное транспортное средство угодило под грузовое авто. Возможные причины аварии пензенцы обсудили в комментариях.

«Я там был. На мотороллере было два человека, они гнали со всей дури от двух полицейских машин. Они спрыгнули с мотороллера и убежали во двор, который был недалеко», — написал один из подписчиков группы.

Другой пользователь соцсети усомнился в том, что полицейские стали бы ехать за двухколесным транспортом на легковых авто.

«Преследовать нарушителей на таких транспортных средствах полицейским нельзя, это прямое нарушение. Если они, конечно, тоже на мотоцикле то можно», — добавил пензенец.

«Пензенский форсаж», — отметил другой подписчик.

Официальной информации пока нет.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

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