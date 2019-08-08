Жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Пензенский сувенир»

Согласно информации, размещенной на странице зампреда областного правительства Олега Ягова в Facebook, участники конкурса могут представить не более двух работ в номинациях: «Керамика, гончарство», «Изделия из лозы, бересты, дерева», «Художественная роспись», «Вышивка (в том числе, золотое шитье), ткачество, батик», «Художественное стекло, пуховязание, изделия из кожи, упаковка с пензенской тематикой».



В каждой номинации определяются четыре призера: троих выбирает жюри, одного — «Народное голосование» на сайте www.nhp-penza.ru.

Победители и призеры конкурса по номинациям получат дипломы и денежное поощрение: за первое место — 50 тыс. рублей, за второе — 30, а за третье — 20. За победу в «Народном голосовании» предполагается награда в размере 15 тыс. рублей

Для участия в конкурсе необходимо отправить заполненную заявку и фотографию сувенира на адрес: suvenir-penza@mail.ru. с 1 по 31 августа текущего года.