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Жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Пензенский сувенир»

8 августа в 09:49 104 просмотра
, мастеров народных художественных промыслов, ремесленников «Пензенский сувенир» (6+).

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Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе среди предприятий, мастеров народных художественных промыслов, ремесленников «Пензенский сувенир» (6+).

Согласно информации, размещенной на странице зампреда областного правительства Олега Ягова в Facebook, участники конкурса могут представить не более двух работ в номинациях: «Керамика, гончарство», «Изделия из лозы, бересты, дерева», «Художественная роспись», «Вышивка (в том числе, золотое шитье), ткачество, батик», «Художественное стекло, пуховязание, изделия из кожи, упаковка с пензенской тематикой».

В каждой номинации определяются четыре призера: троих выбирает жюри, одного — «Народное голосование» на сайте www.nhp-penza.ru.

Победители и призеры конкурса по номинациям получат дипломы и денежное поощрение: за первое место — 50 тыс. рублей, за второе — 30, а за третье — 20. За победу в «Народном голосовании» предполагается награда в размере 15 тыс. рублей

Для участия в конкурсе необходимо отправить заполненную заявку и фотографию сувенира на адрес: suvenir-penza@mail.ru. с 1 по 31 августа текущего года.


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