Баталия за теплое место. У входа

Как сообщает Reuters, экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон подал в суд иск к компаниям Nissan Motor и Mitsubishi Motors. Бывший топ-менеджер хочет получить от автоконцернов 15 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение. Разбирательство иска начнется в ближайшие дни. А вот гражданке
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В администрацию Бековского района на должность вахтера женщину приняли в 2010 году.
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Распоряжением
Администрация района направила письменное уведомление в центр занятости населения о высвобождаемых работниках. Письменное уведомление в первичную профсоюзную организацию не направлялось. Правда, в связи с отсутствием таковой…
Из уведомления о сокращении должности следует, что
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«В судебном заседании было установлено, что в период
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14.02.2018 между администрацией Бековского района Пензенской области и МКУ «Центр поддержки муниципальных учреждений» было подписано соглашение об охране объекта и обеспечению внутриобъектового и пропускного режима. Приказом МКУ «ЦПУ»
В день постановки на учет в центр занятости
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В исковом заявлении экс-вахтер районной администрации отмечала, что «необходимости оптимизации штатной численности работников администрации не представлено, поскольку охрана администрации продолжала являться необходимой, сокращение вахтеров, осуществляющих охрану здания, не мотивировано и являлось мнимым…»
Также она настаивала, что, принимая решение о сокращении штата, администрация преследовала цель «именно ее увольнения и трудоустройства на работу иного лица». Кроме того, «при увольнении было нарушено ее преимущественное право, так как она не пенсионер, а двое пенсионеров оставлены и все трое вахтеров приняты были на работу после нее».
В исковом заявлении она просила суд восстановить ее на работе в администрации Бековского района в должности вахтера и взыскать с администрации в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула
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Рассмотрев дело, районный суд в удовлетворении исковых требований экс-вахтерши отказал. Не согласившись с его решением,
Дмитрий Гулин
«Новая социальная газета»