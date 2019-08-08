Баталия за теплое место. У входа

Бековский районный суд отказал гражданке Бакановой Л. И. восстановить ее на работе. Она обратилась в Пензенский областной суд, требуя восстановить ее в прежней должности… вахтера.

Как сообщает Reuters, экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон подал в суд иск к компаниям Nissan Motor и Mitsubishi Motors. Бывший топ-менеджер хочет получить от автоконцернов 15 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение. Разбирательство иска начнется в ближайшие дни. А вот гражданке Бакановой Л. И. , почти восемь лет проработавшей в должности вахтера администрации Бековского района, суд в поддержке уже отказал.

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В администрацию Бековского района на должность вахтера женщину приняли в 2010 году. А 10.02.2018 она была уволена на основании пункта 2 части 1 статьи 81 ТК РФ — в связи с сокращением штата работников. Она получила на руки трудовую книжку, заработную плату и выходное пособие в размере среднего месячного заработка. А уже с 19.02.2018 была зарегистрирована в ГКУ ЦЗН в целях поиска подходящей работы и получила статус безработной.

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Распоряжением от 05.12.2017 «Об изменении штатного расписания администрации Бековского района Пензенской области» было постановлено исключить с 10.02.2018 из раздела «Хозяйственная группа» должность «вахтер» в количестве четырех единиц.

Администрация района направила письменное уведомление в центр занятости населения о высвобождаемых работниках. Письменное уведомление в первичную профсоюзную организацию не направлялось. Правда, в связи с отсутствием таковой…

Из уведомления о сокращении должности следует, что Баканова Л. И. была предупреждена персонально и под роспись о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников, а также об отсутствии на момент вакантных должности или работы, соответствующей ее квалификации, и «вакантных нижестоящих должностей или работы».

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«В судебном заседании было установлено, что в период с 05.12.2017 по 10.02.2018 в администрации Бековского района Пензенской области имелась лишь одна вакантная должность главного специалиста-юрисконсульта, квалификационным требованиям к замещению которой истица не соответствовала, что ею не опровергнуто…»

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14.02.2018 между администрацией Бековского района Пензенской области и МКУ «Центр поддержки муниципальных учреждений» было подписано соглашение об охране объекта и обеспечению внутриобъектового и пропускного режима. Приказом МКУ «ЦПУ» от 14.02.2018 в штатное расписание с 15.02.2018 были внесены изменения — численность штатных единиц увеличена на четыре должности вахтеров…

В день постановки на учет в центр занятости Баканова Л. И. узнала, что остальные трое вахтеров работают в администрации. А ее на работу в МКУ «ЦПУ» не пригласили.

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В исковом заявлении экс-вахтер районной администрации отмечала, что «необходимости оптимизации штатной численности работников администрации не представлено, поскольку охрана администрации продолжала являться необходимой, сокращение вахтеров, осуществляющих охрану здания, не мотивировано и являлось мнимым…»

Также она настаивала, что, принимая решение о сокращении штата, администрация преследовала цель «именно ее увольнения и трудоустройства на работу иного лица». Кроме того, «при увольнении было нарушено ее преимущественное право, так как она не пенсионер, а двое пенсионеров оставлены и все трое вахтеров приняты были на работу после нее».

В исковом заявлении она просила суд восстановить ее на работе в администрации Бековского района в должности вахтера и взыскать с администрации в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула с 11.02.2018 по день восстановления на работе.

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Рассмотрев дело, районный суд в удовлетворении исковых требований экс-вахтерши отказал. Не согласившись с его решением, Баканова Л. И. подала апелляционную жалобу в Пензенский областной суд. Однако судебная коллегия по гражданским делам сочла решение нижестоящего органа «правильным, основанным на собранных по делу и правильно оцененных доказательствах, которые соответствуют фактическим обстоятельствам и нормам действующего законодательства».

Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»