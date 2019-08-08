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Пензенца возмутил мусор на детской площадке на ул. Карпинского

8 августа в 10:32 222 просмотра
групп «ВКонтакте» фото детской площадки, заваленной мусором. Снимок был сделан на улице Карпинского.

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Житель Пензы выложил в одной из групп «ВКонтакте» фото детской площадки, заваленной мусором. Снимок был сделан на улице Карпинского.

На фото видно, что рядом с урной разбросаны многочисленные отходы. По словам автора поста, в этом месте никто не убирается.

«Ни один дворник не подходит уже неделю. Вот так заботятся о чистоте и о детях», — написал пользователь соцсети.

Подписчики группы не согласились с мнением автора, отметив, что к такому состоянию двор привели сами жильцы.

«Сами же накидали! Если полная мусорка, дойдите до другой!» — написала подписчица.

«Устройте субботник подъездом/домом на один час и все уберите. Всем надо, чтобы перед ними прислуживали. Возьмите ситуацию в свои руки», — предложил один из пензенцев.

Информагентство готовит запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, недавно кузнечане обсуждали в соцсетях свалку вдоль дороги от Сухановки к Злобинским дачам. Горы мусора появились в лесном массиве.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

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